В России началось строительство атомного ледокола проекта «Лидер»

Его называют самым мощным в мире судном подобного класса. Как сообщает агентство РИА Новости, по условиям контракта его должны ввести в эксплуатацию через 7 лет. В пресс-службе предприятия «Атомфлот», принадлежащего Росатому, говорят, что корабль не имеет аналогов и сможет круглый год ходить в восточном районе Арктики.