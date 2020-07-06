Российские выпускники сдают самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сотрудники Рособрнадзора проверили московские пункты сдачи экзамена на предмет безопасности, об этом рассказал врио главы ведомства Анзор Музаев. В этом году русский язык не является обязательным предметом. Его сдают выпускники, которым результат этого экзамена нужен для поступления в вуз.