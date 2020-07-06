Голливудский актер Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку Виктора Бабарико

Экс-глава «Белгазпромбанка» и кандидат в президенты Белоруссии находится под арестом по делу о финансовых преступлениях. Актер, известный, в том числе, по своей роли хоббита Фродо Бэггинса в киносаге «Властелин колец», выложил ролик, в котором сказал, что читал о ситуации с преследованием Бабарико, и призвал его оставаться сильным. Вуд понадеялся на то, что вскоре бывший банкир выйдет на свободу, и вся история с заключением останется в прошлом.