Голливудский актер Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку Виктора Бабарико

Экс-глава «Белгазпромбанка» и кандидат в президенты Белоруссии находится под арестом по делу о финансовых преступлениях. Актер, известный, в том числе, по своей роли хоббита Фродо Бэггинса в киносаге «Властелин колец», выложил ролик, в котором сказал, что читал о ситуации с преследованием Бабарико, и призвал его оставаться сильным. Вуд понадеялся на то, что вскоре бывший банкир выйдет на свободу, и вся история с заключением останется в прошлом.
2020-07-06T12:32:23+03:00
2020-07-06T12:32:23+03:00
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12:32, 06 июля 2020
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