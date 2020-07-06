Российские власти отвергли предложение отпустить цены на бензин

В письме Министерства энергетики главе Независимого топливного союза говорится, что приостановка действия демпфера до конца года нецелесообразна. Об этом пишет газета «Ведомости». Речь идет о механизме, который позволяет не повышать цены внутри страны, если они растут за рубежом, и не дает им снижаться при удешевлении топлива во всем мире. В ведомстве отмечают, что при падении цен на нефть доходы от демпфера дают возможность финансировать расходы бюджета, в том числе социальные.

В прошлом месяце оптовые цены на бензин на фоне резкого восстановления спроса после выхода регионов из режима изоляции достигли исторических максимумов.