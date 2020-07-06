Главврач больницы в Красноярском крае ушел с отставку после смерти медика от коронавируса

Об этом говорится на сайте регионального Министерства здравоохранения. Проверка показала, что в больнице не соблюдались в полном объеме противоэпидемические мероприятия, а сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты и некорректно вели статистику. Росздравнадзор после смерти врача начал свою проверку. Как ранее писала «Новая газета», гинекологу Галине Лебедевой, умершей от осложнений, вызванных коронавирусом, не оказали должной медицинской помощи. Ее дочь утверждает, что как минимум у пяти человек, с которыми работала мать, подтвердился коронавирус, однако врач не получала в больнице средств индивидуальной защиты.