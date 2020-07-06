На Кипре проверяют так называемые «золотые паспорта» бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых

В России их обвиняют в крупных финансовых хищениях.

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. Об этом сообщили РБК в министерстве финансов страны. Там отметили, что власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами. И их гражданство находится под пересмотром.

Напомним, что братья Ананьевы заочно арестованы. Они обвиняются в хищениях у банка сумму 66 млрд руб и более полумиллиарда долларов.

О том, что Дмитрия Ананьева лишат кипрского гражданства, «Открытые медиа» сообщали еще в ноябре прошлого года. Однако его адвокат Сергей Ковалев заявил тогда, что «это новость не соответствует действительности». О «золотом паспорте» Алексея Ананьева ранее не сообщалось.

Осенью прошлого года правительство Кипра приняло лишить паспорта 26 человек, которые получили его в рамках программы «Гражданство за инвестиции». В их числе было 9 россиян, однако их имена не назывались.