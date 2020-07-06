Россия опустилась на четвертое место по количеству случаев заражения коронавирусом

За сутки выявлено чуть более 6,5 тысяч новых заболевших.

Индия обошла Россию и заняла третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных – оно приближается к 700 тысячам. В России за все время заразилось коронавирусом почти 688 тысяч человек. Уже одиннадцать дней подряд, согласно статистике оперативного штаба, ежедневный прирост составляет мене 7 тысяч человек. В последние сутки этот показатель оказался самым низким за последние два месяца. Более четверти инфицированных болеют бессимптомно. За сутки скончалось 135 человек с коронавирусом. Москва по-прежнему лидирует по количеству новых случаев заболевания – их со вчерашнего дня зарегистрировано почти 700. При этом в столице, если верить официальным данным, прослеживается четкая положительная тенденция на замедление прироста.

Агентство ТАСС отмечает, что коэффициент распространения коронавируса также держится на уровне единицы. Это один из основных показателей, на которые ориентируются власти.