Суд приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в размере 500 тысяч рублей

Светлана Прокопьева признана виновной, суд приговаривает ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Это сообщает Медиазона. Кроме того, с нее взыщут расходы на проведение экспертиз.
2020-07-06T12:04:03+03:00
2020-07-06T12:08:01+03:00
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12:04, 06 июля 2020
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