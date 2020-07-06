В Пскове в эти минуты должно начаться заседание по делу журналистки Светланы Прокопьевой

Сегодня суд огласит приговор по делу об оправдании терроризма. Прокуратура просит осудить ее на 6 лет колонии. Поводом для уголовного преследования стал эфир Прокопьевой, в котором она рассуждала о причинах совершения теракта в приемной архангельского ФСБ.