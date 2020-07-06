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11:34, 06 июля 2020

Telegram не будет раскрывать данные жителей Гонконга несмотря на принятый властями Китая закон о нацбезопасности

Telegram не будет раскрывать данные жителей Гонконга несмотря на принятый властями Китая закон о национальной безопасности. Мессенджер будет отклонять запросы судов за исключением дел о терроризме – об этом пишет сайт Hong Kong Free Press со ссылкой на представителя компании. Сообщение об этом появилось на фоне отказа некоторых граждан специального административного района Китая от мессенджеров из-за закона.
Речь идет о документе, принятом на прошлой неделе. Он наделяет местные власти широкими полномочиями для борьбы с протестующими.



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