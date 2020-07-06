Telegram не будет раскрывать данные жителей Гонконга несмотря на принятый властями Китая закон о нацбезопасности

Telegram не будет раскрывать данные жителей Гонконга несмотря на принятый властями Китая закон о национальной безопасности. Мессенджер будет отклонять запросы судов за исключением дел о терроризме – об этом пишет сайт Hong Kong Free Press со ссылкой на представителя компании. Сообщение об этом появилось на фоне отказа некоторых граждан специального административного района Китая от мессенджеров из-за закона.

Речь идет о документе, принятом на прошлой неделе. Он наделяет местные власти широкими полномочиями для борьбы с протестующими.