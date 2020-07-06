В ЕСПЧ оспорили применение системы распознавания лиц на московском митинге

Жалобу подали оппозиционер Владимир Милов и правозащитница Алена Попова. Это первый подобный иск в практике Европейского суда по правам человека, — рассказал газете РБК юрист правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев, который принял участие в подготовке документа.

Речь идет об акции протеста на проспекте Сахарова из-за выборов в Мосгордуму. Она прошла 29-го сентября прошлого года. На рамках металлоискателей, через которые нужно было пройти участникам митинга, активисты заметили камеры. Они считают, что это был, вероятно, первый случай массового использования технологии распознавания лиц в России.