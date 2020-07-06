Эксперты нашли подделанные подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова

Речь идет о делах российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, — пишет журнал Der Spiegel.

В 2017 году Зайцеву, Романову и Вилухину пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и аннулировали их результаты на Играх. Обвинения в адрес российских биатлонисток были основаны исключительно на показаниях бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова.

При этом, подлинность подписей Родченкова под документами о заключении судебно-медицинской экспертизы биатлонисток вызывала сомнения и раньше. Когда британские и немецкие эксперты признали автограф Родченкова поддельным.

Сегодня эту версию подтвердил и Spiegel со ссылкой на независимых экспертов-почерковедов. По мнению которых семь документов были подписаны от руки, но, вероятно, почерк принадлежит не Григорию Родченкову. Другие документы, представленные в электронном виде, содержали один и тот же файл с изображением подписи экс-главы антидопинговой лаборатории.

Более двух лет назад Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляции на свое отстранение в Спортивный арбитражный суд. Слушания в CAS состоялись в начале марта, решение будет объявлено позднее.