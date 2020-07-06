Великобритания сегодня объявит имена россиян, попавших под санкции за нарушение прав человека

Как ожидается, в списке будет несколько десятков человек.

Великобритания впервые введет санкции самостоятельно, а не в составе Евросоюза: страна в дальнейшем собирается выстраивать собственную санкционную систему. Имена людей, попавших под ограничительные меры, сегодня озвучит глава британского МИДа Доминик Рабб. Как пишет газета Financial Times, в список попадут имена «исполнителей пыток, убийц и насильников». В перечне окажутся не только россияне, но и граждане Саудовской Аравии, причастные к убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. По данным Би-Би-Си, под санкции также попадет Северная Корея.

Что же касается России, то Лондон собирается наказать в том числе тех, кто связан со смертью в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Санкции вступят в силу сегодня же. Они будут включать в себя заморозку британских активов для участников списка, а также запрет на въезд в страну.

Ожидается, что в санкционный список попадут не только люди, непосредственно нарушающие права человека, но и те, кто получает от этого финансовую выгоду.