Всемирно известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года

Маэстро ушел из жизни минувшей ночью в одной из римских клиник. Несколько дней назад он был госпитализирован с переломом бедренной кости, сообщают итальянские СМИ. В окружении музыканта рассказали, что Морриконе до конца «сохранял достоинство и полную ясность ума». Он попрощался с женой Марией, «которая с преданностью сопровождала его в личной и профессиональной жизни и была рядом с ним до последнего момента, поблагодарил детей и внуков за любовь и заботу, которые они ему подарили», пишет издание La Republica со ссылкой на друга семьи.

Морриконе является, наверное, самым известным в мире автором музыки к фильмам. За свою долгую карьеру, а работал он до последнего, композитор написал саундтреки к более чем 400 картин, в числе которых культовые — «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Неприкасаемые», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка», за которую был удостоен второго «Оскара». Первого он получил в 2007-м за выдающиеся заслуги в кинематографе. Кроме того, Морриконе является трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус» и обладателем десятков других наград.

Знаменитого музыканта похоронят на частной церемонии.