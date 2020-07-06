В Алтайском крае могут наказать священников, организовавших крестный ход в разгар эпидемии

Региональный Роспотребнадзор направил губернатору информацию о самовольном шестидневном шествии, которое организовала митрополия. Представители церкви, в свою очередь, утверждают, что согласовали мероприятие, изменив при этом формат – участники не останавливались в школах и спортзалах, а также обходили сёла, — об этом пишет сайт «Тайга. Инфо». При этом очевидцы отмечали, что верующие и священнослужители шли без масок. Кроме того, люди жаловались на возникшие на дорогах пробки.