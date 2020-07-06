В Ростовской области упал вертолет Ми-2

Один человек погиб, один пострадал. По данным МЧС, у воздушного судна, обрабатывавшего рисовые поля, мог отказать двигатель. Как рассказал агентству ТАСС представитель местной власти, на земле разрушений нет. Как уточняется, погибший – бортмеханик. У пилота, по предварительным данным, перелом ноги, ушибы и ссадины. Он госпитализирован. На месте крушения работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.