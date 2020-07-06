Суд в Пскове в ближайшие часы должен вынести приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Прокуратура просит отправить ее в колонию на 6 лет по делу об оправдании терроризма. Поводом стал эфир Прокопьевой, в котором она рассуждала о причинах теракта в здании архангельского ФСБ. В поддержку журналистки выступили ее коллеги и правозащитники. Политик Алексей Навальный назвал дело полностью сфабрикованным и политическим. По мнению Навального, Прокопьеву хочет наказать ФСБ и политическое руководство страны.