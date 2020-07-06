Республика Тува оказалась самым бедным регионом России

Об этом свидетельствует рейтинг по доходам населения, составленный агентством РИА Новости.

В целом по стране доля россиян, живущих за чертой бедности, в 2019 году снизилась по сравнению с предыдущим годом, при этом в 11 регионах этот показатель превысил 20%.

Доходы почти 18 миллионов россиян, т.е. свыше 12% населения страны оказались меньше прожиточного минимума. Наибольшая доля таких людей отмечена в Тыве — 35% — это почти в три раза больше среднероссийского уровня. Среди худших по этому показателю субъектов России оказались Ингушетия – там бедствует треть жителей. Свыше 20% находятся на грани нищеты в Кабардино-Балкарии, Республике Алтай, Калмыкии, Курганской области и Карачаево-Черкесии.

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Там зафиксирован минимальный уровень бедности по стране — 5,6%. Далее следуют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Подмосковье находится на четвертой строчке.

Мировой кризис, вызванный коронавирусом, сказался и, как полагают эксперты, еще скажется на уровне жизни большого числа людей.