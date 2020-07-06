Сотрудникам ФСБ, в том числе и бывшим, запретят разглашать даже несекретные служебные данные

Разрешение на публикацию сведений о работе органов безопасности будет давать сама спецслужба.

Сотрудникам и ветеранам ФСБ могут запретить разглашать информацию о работе органов ведомства, которая не относится к секретной, и не попадает в категорию сведений ограниченного доступа. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внесли глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и депутат Дмитрий Вяткин. Поправки в закон «О федеральной службе безопасности» предусматривают новое понятие – «профессиональная тайна».

Отныне сотрудники ФСБ, включая уволенных , должны будут предоставлять для экспертной оценки любые информационные материалы, «подготовленные для открытого опубликования». Без разрешения экспертов публикация данных о работе органов ФСБ «в целях недопущения угроз безопасности» будет запрещена.



Ранее, в апреле, ФСБ предложила убрать из Сети некоторые данные о своей работе, в частности о международных поездках руководства и об учреждении ведомством СМИ или их финансировании. Согласно информации на официальном портале проектов нормативных актов, этот законопроект был принят.