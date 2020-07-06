Cкончался итальянский композитор Эннио Морриконе

На 92-м году жизни скончался итальянский композитор Эннио Морриконе. Его называют одним из самых известных и влиятельных композиторов за всю историю кинематографа. В одном из интервью Морриконе признался, что черпает вдохновение из всего, что делал на протяжении жизни. За свою 60-летнюю карьеру он написал более полутысячи саундтреков и успел поработать с величайшими режиссерами.