Министерство связи предложило урезать бюджет на беспроводной интернет в сёлах

В марте премьер-министр поручил перераспределить расходы в условиях пандемии. Тогда решили заморозить долгосрочные и недофинансированные проекты, в том числе «Цифровую экономику». Как пишет газета РБК, на заседании профильной рабочей группы ведомство предложило сократить расходы на подключение школ и госорганов в сёлах к мобильной связи. Против этой идеи выступили представители бизнеса. Они, в свою очередь, отметили, что экономить нужно на космических аппаратах спутниковой связи «Экспресс-РВ».