Индия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в стране приближается к 700 тысячам. В России на 20 тысяч меньше, однако оперативных штаб еще не публиковал данные за прошедшие сутки. На первом и втором месте по числу зараженных по-прежнему Соединенные Штаты и Бразилия. Жертвами с начала пандемии во всем мире стали более 530-ти тысяч человек.