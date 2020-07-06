Индия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в стране приближается к 700 тысячам. В России на 20 тысяч меньше, однако оперативных штаб еще не публиковал данные за прошедшие сутки. На первом и втором месте по числу зараженных по-прежнему Соединенные Штаты и Бразилия. Жертвами с начала пандемии во всем мире стали более 530-ти тысяч человек.
2020-07-06T09:32:43+03:00
2020-07-06T09:32:43+03:00
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09:32, 06 июля 2020
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