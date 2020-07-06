Флот Украины готовится к военному противостоянию с Россией

В Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

Военно-морские силы Украины не исключают полномасштабной военной конфронтации с Россией. Об этом сообщил в интервью газете «Думская» командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Главком предположил, что российские войска попытаются прорваться на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Именно через него на полуостров поступала большая часть пресной воды. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Алексей Неижпапа также уточнил, что дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Ранее сообщалось, что три комплекса крылатых ракет уже в следующем году разместят на Черном и Азовском морях.

Год назад бывший глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявлял, что комплекс «Нептун» способен «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост, а также российские военные корабли любого класса.