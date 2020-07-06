Оппозиционеры подали иск в ЕСПЧ из-за распознавания лиц на митинге в Москве

Заявители считают, что применение этой технологии позволило властям собрать данные о тысячах участников акций.

Заявление в ЕСПЧ, ставшее первым делом такого типа в практике суда, касается митинга 29 сентября прошлого года. На акции, которая прошла на проспекте Сахарова вскоре после выборов в Мосгордуму, участников, как обычно, встретили рамки металлоискателей. При этом активисты заметили, что в тот раз кордоны были оборудованы еще и камерами видеонаблюдения. По словам истцов – оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой – на митинге применили массовое распознавание лиц.

Этот факт также подтвердили полиция и мэрия, когда аналогичные иски рассматривались в столичных судах. Тогда оппозиционеры не добились решения в свою пользу и теперь идут в ЕСПЧ, передает издание РБК. По мнению Милова и Поповой, речь идет о нарушении прав граждан на охрану частной жизни и свободу собраний. У участников акции не спрашивали разрешения на обработку биометрических данных, кроме того, применение таких технологий не было оправданным, поскольку акция была мирной и без провокаций.

Технологию распознавания лиц в столице применяют с 2017 года. Согласно планам властей, система должна стать одной из крупнейших в мире.