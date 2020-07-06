Российские школьники напишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Участники экзамена – более 670-ти тысяч человек – будут разделены на две группы: одна сдаст ЕГЭ сегодня, другая завтра. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 29-го июня по 25 июля. Сроки сдачи были перенесены из-за коронавируса. В прошлую пятницу абитуриенты уже сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике.