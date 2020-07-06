Суд над петербургским историком Олегом Соколовым продолжится сегодня в Петербурге

Накануне стали известны новые подробности этого громкого дела об убийстве.

Адвокат потерпевшей стороны рассказал, что историк Олег Соколов до убийства неоднократно избивал свою ученицу Анастасию Ещенко. Якобы это происходило из-за ссор, которые были связаны с изменами преподавателя. До этого на суде сам Соколов требовал, чтобы его переписку с погибшей девушкой опубликовали, по его словам, из неё станет понятным, как аспирантка ненавидела его детей. Процесс продолжится сегодня. Напомним, Олег Соколов пока так и не сообщил, сознается ли он в том, что убил Ещенко, а потом расчленил ее тело и выбросил в реку.



Ранее психиатрическая экспертиза признала Олега Сколково вменяемым.