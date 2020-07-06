Кипр проверит так называемые «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Власти островного государства пересматривают решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка. Об этом газете РБК рассказали в кипрском министерстве финансов. В России Ананьевых обвинили в хищениях у банка, они заочно арестованы.

О том, что Дмитрия Ананьева лишат «золото паспорта», сайт «Открытые медиа» писал еще прошлой осенью, однако адвокат бизнесмена эту информацию назвал недействительной. Тогда же говорилось, что Кипр аннулирует гражданство 26 человек, в том числе 9 россиян, имена которых не назывались.