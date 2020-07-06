«Росприроднадзор» представит сегодня свои результаты проверки аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3 под Норильском

Более 20 тысяч кубометров нефтепродуктов в конце мая попали в почву и водоемы близ Норильска. Масштаб загрязнения в результате аварии оказался колоссальным. Разлив произошел на территории в 180 тысяч квадратных метров.

Официально причиной произошедшего была названа просадка бетонной площадки одного из топливных резервуаров Норильско-Таймырской энергетической компании, дочерней компании «Норникеля», — с его последующим разрушением. При этом власти вмешались в ситуацию лишь через два дня после аварии. Ущерб, нанесенный российской Арктике, по разным оценкам, исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщала, что отчет будет представлен к началу июля, однако сроки переносились. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках и почве, куда попало дизельное топливо, по данным Росприроднадзора, были превышены в десятки тысяч раз.

В связи с разливом дизельного топлива под Норильском было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Был арестован начальник одного из цехов ТЭЦ-3.