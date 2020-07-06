Бывшим сотрудникам ФСБ запретят разглашать даже несекретные сведения

Для этого в законодательство планируют ввести новое определение — «профессиональная тайна». Поправки, ужесточающие порядок работы с информацией для бывших сотрудников ФСБ, разработали депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

Согласно их предложениям, новый термин «профессиональная тайна» будет включать в себя сведения для служебного пользования, а также другую информацию, публикация которой может создать угрозу ФСБ или нанести ущерб репутации ведомства. Перед тем, как опубликовать или озвучить какие-либо сведения о спецслужбе, бывшие сотрудники должны будут получить специальное разрешение, пишет газета «Ведомости».

По мнению одного из ветеранов ФСБ, с которым побеседовало издание, эти меры должны повысить ответственность прежде всего молодых сотрудников, поскольку их дисциплина часто страдает.

При этом под ограничения, например, наверняка попадут и сведения о том, что у коллег из ведомства есть имущество, не соответствующее их зарплате. Как будут наказывать тех, кто разглашает профессиональную тайну, неизвестно.

Поправки в закон о ФСБ рассмотрят на заседании комитета Госдумы по безопасности уже завтра.