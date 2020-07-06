Власти Индонезии представили эвкалиптовое ожерелье для борьбы с коронавирусом

Министр сельского хозяйства Сьяхрул Ясин Лимпо заявил, что если носить подобный травяной сбор в течение 30 минут, то погибают около 80% вирусов, подобных COVID-19.

Глава ведомства сказал, что сам носит такое ожерелье, пишет газета The Jakarta Post.