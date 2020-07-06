Власти Индонезии представили эвкалиптовое ожерелье для борьбы с коронавирусом

Министр сельского хозяйства Сьяхрул Ясин Лимпо заявил, что если носить подобный травяной сбор в течение 30 минут, то погибают около 80% вирусов, подобных COVID-19.
Глава ведомства сказал, что сам носит такое ожерелье, пишет газета The Jakarta Post.
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Министр сельского хозяйства Сьяхрул Ясин Лимпо заявил, что если носить подобный травяной сбор в течение 30 минут, то погибают около 80% вирусов, подобных COVID-19.
Глава ведомства сказал, что сам носит такое ожерелье, пишет газета The Jakarta Post.
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