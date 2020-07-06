Парижский Лувр сегодня возобновит работу после долгого перерыва

Самый посещаемый музей мира был закрыт на протяжении нескольких месяцев из-за пандемии коронавируса. Лувр откроется, но не полностью: для посещения будут доступно около 70% экспозиции, включая залы с самыми популярными произведениями искусства.

Попасть в музей просто так не получится: необходимо будет заранее забронировать билет онлайн на определенное время либо иметь право льготного посещения. Кроме того, к посетителям будут предъявлять новые требования: они должны будут носить маски и передвигаться по заранее разработанным маршрутам без возможности вернуться назад.

Как сообщает Международное французское радио, также в Лувре пока не будут работать гардероб и кафетерии. Руководство музея предполагает, что этим летом его посетят лишь 20-30% от обычного числа гостей. Это связано с тем, что обычно абсолютное большинство посетителей составляют иностранные туристы, которых сейчас во Франции почти нет из-за коронавируса.

Ущерб от пандемии Лувр оценил в 40 миллионов евро. Финансовые последствия для музея будут ощущаться еще как минимум несколько лет.