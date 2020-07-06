Он пройдет в два дня. Отвести на ЕГЭ по русскому два дня решили из-за эпидемии — чтобы избежать на пунктах сдачи скоплений школьников, ведь этот экзамен сдают большинство выпускников.

Основная волна сдачи экзаменов началась 3 июля — ее также сдвинули из-за коронавируса. В Рособрнадзоре отчитались, что ЕГЭ по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений и сбоев.

В этом году экзамены сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы, остальным просто выдали аттестаты. Пересдачи возможны только в следующем году. На участие в экзаменах зарегистрировано 700 тысяч человек.

Вторая волна ЕГЭ состоится в августе только для тех, кто не смог сдать экзамен в июле по уважительной причине, боязнь коронавируса к ним не относится. Проверить все работы обещают к середине августа, чтобы вузы успели провести отбор.

Второй день сдачи ЕГЭ по русскому состоится завтра.