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05:12, 06 июля 2020

Около 400 россиян вылетели в Москву из Нью-Йорка вывозным рейсом

Это сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, с начала эвакуации из США было вывезено около 4 тысяч соотечественников. Россия из-за пандемии коронавируса приостановила международное авиасообщение сообщение в конце марта.



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