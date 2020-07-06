Правительство Забайкальского края отменило цифровые пропуска, которые были необходимы для выхода из дома

В региональной администрации это объяснили снижением ежедневного прироста заболевших, передает ТАСС. В крае выявлено почти 3,5 тысячи случаев заражения, скончались 43 человек. Ранее президент Владимир Путин поручил направить в Забайкалье московских врачей для борьбы с коронавирусом и развернуть мобильный военный госпиталь.