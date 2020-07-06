Ростехнадзор оценил ситуацию с безопасностью на «Норникеле» как тревожную

Ведомство отметило ряд серьезных проблем, которые можно решить, только приняв комплексные меры. Если этого не сделать, последствия могут быть более печальными, чем недавний разлив в Норильске более 20 тысяч тонн дизельного топлива, передает «Интерфакс».