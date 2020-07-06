Друга основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в получении взятки

От инспектора ГИБДД Павла Гладченко требовали показаний на Владимира Воронцова, сообщил ТАСС адвокат задержанного Михаил Мушаилов. По его словам, инспектор отказался, вину не признает. Суд в Москве сегодня изберет ему меру пресечения.

Основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова находится под стражей с мая. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Сам он связывает преследование со своей деятельностью по отстаиванию прав рядовых сотрудников МВД.

