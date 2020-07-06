В Магадане врачи получили выплаты за борьбу с коронавирусом после вмешательства прокуратуры

33 медикам заплатили чуть более одного миллиона рублей. Как передает «Интерфакс», Прокуратура установила в ходе проверки, что врачи «Станции скорой медицинской помощи» получали стимулирующие выплаты в зависимости от занимаемой должности. Это нарушает установленный порядок, когда врачи должны получать деньги в зависимости от факта непосредственной работы, отметили в ведомстве. Ранее на невыплаты надбавок жаловались медики во многих регионах.