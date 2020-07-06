На севере Китая власти предупредили об угрозе бубонной чумы

С признаками этого заболеваниями был накануне госпитализирован скотовод в городском округе Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия. Гражданам рекомендуют следить за личной гигиеной и избегать мест, где водятся грызуны, которые могут быть переносчиками чумы. Бубонная чума, как поясняют местные СМИ, распространяется среди сурков, которых местные жители употребляют в пищу. С животными в дом попадают и блохи, от которых могут заразиться люди.