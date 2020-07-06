Власти Великобритании сегодня введут санкции против россиян, которых считают причастными к смерти Сергея Магнитского

Юрист умер в московском СИЗО в 2009 году. В честь него был назван закон в США, который позволяет вводить ограничения в отношении нарушителей прав человека. Аналогичные акты Магнитского были приняты затем в ряде стран, в том числе и в Великобритании. Как сообщает газета Financial Times, министр иностранных дел Доминиик Рааб сегодня также назовет имена подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Фигурантам черного списка запрещен въезд в страну, их британские активы будут заморожены.