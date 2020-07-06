Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Прокуратура запросила для нее шесть лет колонии. Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о взрыве в управлении ФСБ в Архангельске. В ее поддержку выступили сотни журналистов. В Москве и в Пскове прошли пикеты.