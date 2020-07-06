Президент Перу вынесет на референдум вопрос об отмене парламентского иммунитета

Мартин Вискарра сообщил это накануне в обращении к нации. По его мнению, это позволит лучше бороться с коррупцией. Потребуется внести поправку в Конституцию. Вопрос будет вынесен на всенародное голосование в ходе всеобщих выборов, запланированных на 11 апреля 2021 года.