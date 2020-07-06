В Таиланде задержана россиянка по подозрению в убийстве своей полуторагодовалой дочери

33-летняя женщина спрыгнула с балкона третьего этажа многоквартирного дома и была доставлена с травмами в больницу, сообщает сайт «Паттайя ньюс». Предполагается, что это была попытка суицида. В квартире нашли тело ребенка и два свертка с белым порошком, его отправили в лабораторию. Задержанная утверждает, что с ней жестоко обращался муж. При этом владелец жилого комплекса сообщил полиции, что россиянка с дочерью жили одни.