Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Была поражена структура организации, использовавшаяся для деятельности под землей, сообщили военные. Накануне палестинские боевики выпустили из сектора Газа три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена израильской системой ПВО. Пострадавших не было.
2020-07-06T03:27:29+03:00
2020-07-06T03:27:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:27, 06 июля 2020
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