Z Архив новостей новости
5 1 6 220
03:27, 06 июля 2020

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Была поражена структура организации, использовавшаяся для деятельности под землей, сообщили военные. Накануне палестинские боевики выпустили из сектора Газа три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена израильской системой ПВО. Пострадавших не было.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 июля Поздравить…

5 335 6 6230 02.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Граду на холме» неплохо было бы вернуться к азам Это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить…

5 150 6 12164 03.07
Блоги

Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…

5 79 6 6750 04.07
Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 252 6 22790 02.07
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 309 6 29423 29.06
Интервью Интервью

Влодзимеж Марчиняк гость: Влодзимеж Марчиняк чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России

Польша, учитывая ее потенциал экономический и любой политический, милитарный — в 39-м году не была в состоянии наделать всего того, что ей приписывается…

5 117 6 12402 02.07
#слушать 48:05 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

«Дело Прокопьевой»: уничтожение свободы мнений После этого абсолютно любое мнение может быть на основании лживых «экспертных заключений» выдано за являющееся основанием для уголовного наказания…

5 79 6 9842 05.07
Интервью Интервью

Марис Риекстиньш гость: Марис Риекстиньш чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Российской Федерации

Наши три государства были субъектом раздела сферы влияния между двумя режимами – между Сталиным и Гитлером. И то, что все это было сделано под ультиматумом, под военной угрозой в 40-м году, — это тоже ясно…

5 56 6 8639 04.07
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 57 6 9460 02.07
Блоги

Леонид Гозман политик

В корне искоренить корни русофобии (редакционная статья газеты «Скрепы») Но мы не имеем права на головокружение от успехов. Русофобия получила сокрушительный удар, но еще не побеждена окончательно. Наши читатели требуют…

5 62 6 10444 05.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как отдохнуть, не разориться, не заболеть и не получить по морде в Крыму? Здесь не боятся так называемого обнуления и надеются, что Владимир Путин сможет, как минимум ещё один срок быть Президентом России…

5 156 6 27847 05.07
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 259 6 50415 30.06
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 250 6 49912 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Оскорбление общественного интеллекта Изнасиловав общество, после 1 июля власти будут еще агрессивнее навязывать свою повестку, полагая, что народ наш глуп и в конечном счете вообще ничего не понимает…

5 56 6 11788 30.06
Интервью Интервью

Армен Бениаминов гость: Армен Бениаминов вице-президент группы компаний «Чистая Линия»

Ответ Лаховой от производителя мороженого «Радуга»: Мы за семейные ценности Для нас радуга — это солнышко после дождя, красивейшее природное явление. Никакое сравнение с ЛГБТ-движением, с их символами мы, конечно, не знаем и знать не хотим. Это какое-то недоразумение…

5 76 6 16869 03.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Поправки предлагают лакеи, «голосование» организовывают жулики, а результаты публикуют опричники В указе президента о вступлении в силу поправок к Конституции обеспечить официальное опубликование Конституции с внесенными поправками поручается ФСО…

5 81 6 19299 04.07

Популярное за неделю

Новости

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания трех препаратов то коронавируса Речь идет о противомалярийном гидроксихлорохине и двух лекарствах, которые применяются при лечении ВИЧ…

5 3 6 26357
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности, это его идеалы. Да, да, это они материализованы…

5 69 6 135978 01.07
#слушать 23:15 8читать ;смотреть $скачать 14.6 МБ
Голосование

3284541
«Британские мошенники и мистификаторы»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 4141 05.07
Блоги

Леонид Гозман политик

Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…

5 137 6 250710 30.06
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Приятно удивлён При всей непристойной агитации, при угрозах и принуждении избирателей, голосов Путину как минимум в Москве не хватает все равно. Столица хочет видеть нового президента…

5 90 6 221246 01.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8610910
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4544851

Сегодня в эфире