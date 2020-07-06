Amnesty International объявила акцию помощи белорусскому оппозиционеру Павлу Северинцу

Политик был арестован месяц назад за участие в акциях. В заявлении международной правозащитной организации говорится, что ей известно о жестоком обращении с Павлом Северинцем под стражей. Amnesty International призывает направлять письма с требованиями освободить Северинца на адрес генерального прокурора Белоруссии Александра Канюка