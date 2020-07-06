Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

По его мнению, надо вернуть улице имя командира Красной армии Петра Анацкого. В видеообращении по случаю 100-летия автономии Калмыкии Хасиков сказал, что нельзя имя вымышленного персонажа, жулика и пройдохи, ставить наравне с именем настоящего героя. Проспект, о котором идет речь, получил название в честь Остапа Бендера в 1998 году. Бату Хасиков возглавил Калмыкию в прошлом году. Он известен как многократный чемпион мира по кикбоксингу.
2020-07-06T02:05:27+03:00
2020-07-06T02:05:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2671819-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 06 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…