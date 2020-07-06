Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

По его мнению, надо вернуть улице имя командира Красной армии Петра Анацкого. В видеообращении по случаю 100-летия автономии Калмыкии Хасиков сказал, что нельзя имя вымышленного персонажа, жулика и пройдохи, ставить наравне с именем настоящего героя. Проспект, о котором идет речь, получил название в честь Остапа Бендера в 1998 году. Бату Хасиков возглавил Калмыкию в прошлом году. Он известен как многократный чемпион мира по кикбоксингу.