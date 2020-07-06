В Петербурге сегодня открываются после карантина музеи, выставочные галереи, бассейны и фитнес-центры

Как передает ТАСС, работники, и посетители должны быть в масках и перчатках, а также соблюдать дистанцию в полтора метра из-за угрозы коронавируса. В фитнес-центрах должно быть не более одного человека в зале на 4 квадратных метра. В Москве музеи и фитнес-центры открылись в июне.