Более 200 ученых из 32 стран призвали признать, что коронавирус может передаваться по воздуху

Открытое письмо адресовано Всемирной организации здравоохранения. Подписавшие его специалисты полагают, что вирус может перемещаться в виде гораздо более мелких частиц, чем было принято думать раньше, что позволяет ему дольше находиться в воздухе и проникать в организм при дыхании, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Издание отмечает, что если это подтвердится, то потребуются новые меры предосторожности – нужно будет носить маски в помещениях, установить фильтры в систему вентиляции, а медики должны будут использовать только респираторы с наивысшим уровнем защиты. Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что на данный момент считают доказательства распространения вируса по воздуху неубедительными.
2020-07-06T02:04:26+03:00
2020-07-06T02:04:38+03:00
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02:04, 06 июля 2020
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