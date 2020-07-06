Более 200 ученых из 32 стран призвали признать, что коронавирус может передаваться по воздуху

Открытое письмо адресовано Всемирной организации здравоохранения. Подписавшие его специалисты полагают, что вирус может перемещаться в виде гораздо более мелких частиц, чем было принято думать раньше, что позволяет ему дольше находиться в воздухе и проникать в организм при дыхании, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Издание отмечает, что если это подтвердится, то потребуются новые меры предосторожности – нужно будет носить маски в помещениях, установить фильтры в систему вентиляции, а медики должны будут использовать только респираторы с наивысшим уровнем защиты. Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что на данный момент считают доказательства распространения вируса по воздуху неубедительными.