В Москве задержан друг основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

Инспектора ГИБДД Павла Гладченко обвинили в получении взятки, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Мушаилов. Он отметил, что его подзащитного настойчиво убеждали дать показания против Воронцова. Инспектор не стал этого делать и настаивает на своей невиновности. Суд в Москве сегодня изберет ему меру пресечения.

Основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова арестовали в мае. Против него возбуждено четыре уголовных дела – о вымогательстве, порнографии и распространении ложной информации. Воронцов отрицает вину и связывает свое преследование со своей деятельностью по отстаиванию прав рядовых сотрудников МВД.

