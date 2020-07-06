В состав российского флота в этом году будут приняты около 40 боевых кораблей

Это рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов. В интервью газете «Красная звезда» он отметил, что, в частности, первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» будет передан флоту уже в июле. Фрегат может действовать в дальней океанской зоне и нести на борту крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон».