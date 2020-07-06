Пожарную авиацию привлекли к тушению горящей сухой травы под Махачкалой

Выгорело 16 гектаров, сообщили накануне вечером в МЧС. На месте работают 55 человек и 11 единиц техники.
2020-07-06T01:07:06+03:00
2020-07-06T01:07:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 06 июля 2020
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